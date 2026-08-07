SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Akhiri Kutukan Tujuh Tahun Lawan Vietnam

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akhirnya mengakhiri rentetan hasil buruk saat menghadapi Vietnam pada SEA V Cup 2026.

Berlaga di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Jumat (7/8/2026), Tisya Amallya Putri dan kolega menang dengan skor tipis 3-2 (20-25, 18-25, 25-22, 25-20, 15-9).

Arsela Purnama Nuari dan Ersandrina Devega menjadi bintang setelah masing-masing mencetak 20 poin.

Sementara itu, Medi Yoku turut menyumbang 19 poin.

Kemenangan skuad asuhan Marcos Sugiyama itu sekaligus mengakhiri rentetan hasil buruk Timnas voli putri Indonesia saat menghadapi Vietnam.

Tercatat, kali terakhir Srikandi Merah Putih menang atas tim Negeri Paman Ho terjadi pada ASEAN Grand Prix 2019.

Saat itu, Tri Retno Mutiara dan kolega menang dengan skor 3-1 (29-27, 25-20, 23-25, 25-17) di Santa Rosa, Filipina.

Kemenangan tersebut menjadi yang terakhir sebelum akhirnya Indonesia kembali menaklukkan Vietnam pada pertandingan kali ini.