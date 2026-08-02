SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah dari Vietnam, Gagal Penuhi Target PBVSI

jpnn.com - JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia kembali menelan kekalahan pada putaran pertama SEA V Cup 2026 saat jumpa Vietnam.

Berlaga di Dong Anh Gymnasium, Hanoi, Sabtu (1/8) skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menyerah dengan skor 1-3 (25-20, 15-25, 19-25, 20-25).

Pada laga ini sejatinya Tisya Amallya Putri cum suis sempat unggul di gim pertama sebelum akhirnya menyerah pada tiga set berikutnya.

Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh menilai permainan Srikandi Merah Putih sudah cukup meningkat dibanding laga sebelumnya.

Namun, konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah tim peraih medali perunggu SEA Games 2025 itu setelah gagal mempertahankan momentum keunggulan di awal laga.

“Timnas putri memulai pertandingan dengan baik dan berhasil memenangi set pertama.”

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“Vietnam kemudian tampil lebih konsisten pada set-set berikutnya, sementara Indonesia masih melakukan kesalahan sendiri pada poin-poin penting,” ujar wanita yang akrab disapa Uci itu.

Kekalahan 1-3 di SEA V Cup 2026 sejatinya tidak mengulang raihan Timnas voli putri Indonesia saat jumpa Vietnam di AVC Cup 2026.