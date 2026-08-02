menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah dari Vietnam, Gagal Penuhi Target PBVSI

SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah dari Vietnam, Gagal Penuhi Target PBVSI

SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah dari Vietnam, Gagal Penuhi Target PBVSI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 melawan Vietnam di Dong Anh Gymnasium, Hanoi, Sabtu (1/8). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia kembali menelan kekalahan pada putaran pertama SEA V Cup 2026 saat jumpa Vietnam.

Berlaga di Dong Anh Gymnasium, Hanoi, Sabtu (1/8) skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menyerah dengan skor 1-3 (25-20, 15-25, 19-25, 20-25).

Pada laga ini sejatinya Tisya Amallya Putri cum suis sempat unggul di gim pertama sebelum akhirnya menyerah pada tiga set berikutnya.

Baca Juga:

Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh menilai permainan Srikandi Merah Putih sudah cukup meningkat dibanding laga sebelumnya.

Namun, konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah tim peraih medali perunggu SEA Games 2025 itu setelah gagal mempertahankan momentum keunggulan di awal laga.

“Timnas putri memulai pertandingan dengan baik dan berhasil memenangi set pertama.”

Baca Juga:

“Vietnam kemudian tampil lebih konsisten pada set-set berikutnya, sementara Indonesia masih melakukan kesalahan sendiri pada poin-poin penting,” ujar wanita yang akrab disapa Uci itu.

Kekalahan 1-3 di SEA V Cup 2026 sejatinya tidak mengulang raihan Timnas voli putri Indonesia saat jumpa Vietnam di AVC Cup 2026.

Timnas voli putri Indonesia gagal penuhi target PBVSI finis di posisi runner up pada SEA V Cup 2026 seusai kalah dari Vietnam, Sabtu (1/8)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI