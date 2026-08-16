SEABA Batam: Joanne Giovanni Bidik Tempat di Timnas Basket 3x3 U-17 Indonesia

jpnn.com - Pebasket Joanne Giovanni antusias mengikuti seleksi Timnas Basket 3x3 U-17 Indonesia di GBK Arena, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Pemain kelahiran 9 Mei 2009 itu bertekad kembali masuk ke dalam skuad yang akan tampil pada SEABA 3x3 U-17 2026 di Batam.

Pebasket asal klub GMC Cirebon itu sebelumnya pernah membela Indonesia pada ajang yang sama.

Saat itu, Joanne bersama Kayla Imani, Kamila Islami, dan Ni Kadek Winda Sandia Kanita berhasil menjadi juara di Singapura setelah mengalahkan Thailand dengan skor 17-15.

"Waktu di Singapura lumayan berat. Latihan tiga hari saja dan kami nothing to lose saat bermain."

"Semua punya pengalaman main 3x3, jadi saat itu kami bermain enjoy dan cepat," kata Joanne.

Joanne menyebut permainan cepat dan pergerakan tanpa bola menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia yang saat itu dilatih Andrey Rido Mahardika.

"Passing-passing, bergerak, kalau tidak ya passing lalu drive. Jadi, tidak diam sama sekali. Running terus," ucap alumni SMP Petra 1 Surabaya itu.