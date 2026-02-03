Seabad Lebih Melaju ke Depan, Mercedes-Benz Rayakan 140 Tahun Inovasi

jpnn.com - Mercedes-Benz Indonesia menandai perjalanan panjang 140 tahun kiprahnya di industri otomotif dunia lewat perayaan bertajuk Mercedes-Benz 140 Years of Innovation yang digelar di World Beyond by Mercedes-Benz, Thamrin Nine, Jakarta, Selasa (5/2/2026).

Momentum ini bukan sekadar seremoni ulang tahun, tetapi menjadi penegasan posisi Mercedes-Benz sebagai pelopor yang konsisten menghadirkan lompatan teknologi sejak kelahiran mobil pertama di dunia hingga era kendaraan listrik dan digital saat ini.

Chief Executive Officer Mercedes-Benz Indonesia Donald Rachmat menegaskan bahwa semangat inovasi telah melekat pada DNA Mercedes-Benz sejak awal berdirinya perusahaan.

"Sejarah Mercedes-Benz dimulai ketika Karl Benz mencatatkan tonggak penting lewat paten kendaraan bermotor pertama pada 1886. Dari titik itulah inovasi terus berkembang dan menjadi landasan utama kami dalam menghadirkan teknologi yang relevan bagi pelanggan, baik dari sisi keselamatan, kenyamanan, maupun kemewahan,” ujar Donald Rachmat.

Perjalanan Mercedes-Benz selama 140 tahun disebut selalu bergerak ke satu arah, yakni ke depan.

Dari kendaraan bermotor pertama yang kini tercatat dalam UNESCO Memory of the World Register, lahirnya mobil modern, hingga penggunaan nama Mercedes-Benz secara resmi pada 1926, setiap fase mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas tanpa kompromi.

Warisan inovasi tersebut tampak nyata melalui berbagai standar keselamatan yang kini menjadi rujukan industri, seperti ABS, airbag, ESP, dan PRE-SAFE.

Tak hanya itu, desain kendaraan Mercedes-Benz juga dikenal memiliki karakter kuat yang mampu bertahan melintasi zaman.