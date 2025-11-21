menu
Sebagian Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan pada Jumat Siang

Sebagian Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan pada Jumat Siang

Sebagian Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan pada Jumat Siang
Ilustrasi - Sejumlah warga menggunakan payung saat berjalan di trotoar yang berada di depan Bundaran HI di Jakarta. ANTARA/Khaerul Izan.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Jumat di sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari.

Pada Jumat pagi Jakarta akan berawan dengan suhu diperkirakan 27 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 70 – 84 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 7,8 – 26 km/jam.

Memasuki siang hari Jakarta akan turun hujan ringan dengan suhu rata-rata 28 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 75 - 82 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 6,6 – 28,9 km/jam.

Selanjutnya pada sore hari Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata berkisar 27 - 28 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 79 – 88 persen, sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 1,8 – 23,7 km/jam.

Kemudian untuk malam hari Jakarta masih akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 26 - 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 81 – 93 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 3,8 – 28,5 km/jam.

Sementara itu pada Sabtu (22/11) dini hari Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata 24 - 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 – 96 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 5 – 20,4 km/jam. (antara/jpnn)

BMKG memprakirakan sebagian wilayah Jakarta diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Jumat siang.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
