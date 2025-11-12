menu
Sebagian Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan pada Rabu Siang hingga Malam

Ilustasi cuaca hujan. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Rabu siang hingga malam.

BMKG melalui laman resminya memerinci wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan berawan tebal.

Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan.

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan hujan ringan. Sedangkan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Kemudian, pada sore hingga malam hari wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masih diperkirakan hujan ringan.

Sedangkan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 29 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 27 sampai 30 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 24 sampai 27 derajat Celcius. (antara/jpnn)

BMKG memprakirakan sebagian wilayah Jakarta diguyur hukan pada Rabu siang hingga malam hari.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
