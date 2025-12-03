Sebanyak 24.994 Peserta Lulus Tes Substantif PPG Calon Guru 2025

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 24.994 peserta dinyatakan lulus seleksi tes substantif program Pendidikan Profesi Guru (PPG) calon guru 2025.

Seleksi besutan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menyiapkan guru profesional yang akan memperkuat layanan pendidikan di berbagai satuan pendidikan di Indonesia.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, melalui program ini, pemerintah berkomitmen memastikan guru yang kelak hadir di ruang-ruang kelas adalah mereka yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kesiapan mengajar sesuai kebutuhan peserta didik.

Pelaksanaan tes substantif yang telah berlangsung pada 12–15 November 2025 diikuti oleh 80.215 peserta terdaftar, dengan 77.348 peserta hadir mengikuti seluruh rangkaian tes. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.994 peserta dinyatakan lulus berdasarkan penilaian terhadap tiga subtes, yaitu bidang studi, literasi, dan numerasi.

"Penetapan kelulusan dilakukan sesuai ketentuan Nilai Batas Kelulusan (NBK), kuota penerimaan per bidang studi, serta lokasi keberminatan mengajar," kata Dirjen Nunuk di Jakarta, Rabu (3/12).

Dia melanjutkan, rekapitulasi menunjukkan sejumlah bidang studi dengan tingkat kelulusan tinggi, seperti Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebanyak 8.686 peserta, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan sebanyak 5.376 peserta, Bahasa Indonesia sebanyak 2.687 peserta, serta Pendidikan Pancasila sebanyak 1.952 peserta. Hasil ini mencerminkan kebutuhan strategis penguatan sumber daya guru pada bidang-bidang tersebut di satuan pendidikan.

"Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam proses seleksi tahun ini dan berharap para calon guru yang telah lolos tahapan tes substantif dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk tahap berikutnya,” ucap Dirjen Nunuk Suryani.

Setelah dinyatakan lulus tes substantif, peserta akan melanjutkan proses seleksi berikutnya berupa tes wawancara secara daring pada 3–20 Desember 2025. Peserta yang berhasil melalui tahap wawancara akan memasuki proses konfirmasi kesediaan, lapor diri, matrikulasi, orientasi, hingga akhirnya memulai perkuliahan Semester 1 pada 2 Februari 2026 di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditetapkan. (esy/jpnn)