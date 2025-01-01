Sebanyak 5.826 Peserta Meriahkan Indofood UI Ultra 2025, Meningkat 60 Persen

jpnn.com, DEPOK - Event Indofood UI Ultra 2025 telah sukses digelar di kawasan kampus Universitas Indonesia, Depok, pada 6–7 Desember 2025.

Mengangkat tema Neon Glow Run – We Run the Night, Own the Dawn, Indofood UI Ultra 2025 mencatat beberapa capaian signifikan, mulai dari sisi jumlah peserta, peningkatan standar kompetisi, hingga pemecahan record nasional untuk kategori 70 KM Ultra.

UI Ultra 2025 juga memperkokoh standar penyelenggaraannya melalui sertifikasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) untuk kategori Marathon dan Half Marathon.

Baca Juga: Pengalaman Baru Berlari dari Matahari Terbenam Sampai Terbit di UI Ultra 2025

“UI Ultra 2025 mencerminkan semangat kolaborasi alumni FEB UI dalam menghadirkan kegiatan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan acara," ujar Ketua Pelaksana UI Ultra 2025, Yunita Randanan.

Head of Corporate Communications PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Stefanus Indrayana mengatakan pihaknya bangga dapat mendukung penyelenggaraan Indofood UI Ultra 2025.

"Partisipasi ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus mendorong gaya hidup sehat dan aktif di masyarakat. Kami percaya, lewat ajang ini, kami dapat membangun sinergi, bukan hanya untuk kemajuan olah raga lari di tanah air, tapi juga bersama-sama dapat menginspirasikan semangat kebersamaan, solidaritas, dan gaya hidup yang positif, khususnya bagi generasi muda Indonesia," sebutnya.

Tahun ini, Indofood UI Ultra 2025 tercatat diikuti oleh 5,826 peserta, meningkat sebesar 60% dibanding tahun sebelumnya.

Berikut rincian jumlah pelari untuk masing-masing kategori pada pelaksanaan Indofood UI Ultra 2025:

• Kategori Ultra Individu 70K : 143 pelari

• Kategori Marathon : 174 pelari

• Kategori Half Marathon : 640 pelari

• Kategori Relay 5 : 385 pelari

• Kategori Group 10 : 1,593 pelari

• Kategori Individu 7K : 2,891 pelari.(chi/jpnn)