Sebanyak Ini Uang yang Disita KPK dari OTT BNPB, Bukan Rp 1,4 Miliar

jpnn.com, SLEMAN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membeberkan barang bukti uang tunai yang disita dari operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setyo mengatakan barang bukti yang disita uang tunai sekitar Rp 3,3 miliar.

"Jumlahnya bukan Rp 1,4 miliar, tetapi kurang lebih sekitar Rp 3,3 miliar," katanya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.

Setyo menyampaikan pernyataan tersebut untuk memperbarui informasi terkait penyitaan barang bukti dalam kegiatan OTT BNPB.

Selain itu, dia mengatakan KPK menyita logam mulia sekitar ratusan gram hingga aset dalam bentuk kripto.

"Ada dalam bentuk kripto, tetapi sedang kami dalami," katanya.??

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Menurut Setyo, KPK akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendalami aset kripto tersebut.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi melakukan OTT di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026.