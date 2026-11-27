Sebastien Loeb Bakal Tampil di FIA Rallycross World Cup 2026, Tiket 60% Terjual
jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan ajang balap FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 sudah mulai terlihat.
Hingga saat ini penjualan tiket telah mencapai lebih dari 60 persen dari total kapasitas yang tersedia.
Deputy Chief of SARGA MOTORSPORT Ricky Wirjan menyebut minat penonton cukup tinggi, terutama untuk sejumlah kategori tiket premium.
Tercatat area VIP, Hospitality, serta beberapa grandstand utama bahkan telah mencatatkan penjualan lebih dari 70 persen.
Beberapa tempat lainnya, seperti di grandstand depan fan zone dan dekat garis finis juga sangat diminati.
"Sejauh ini semuanya masih berjalan sesuai target. Kami terus memantau perkembangannya karena berdasarkan pengalaman, masyarakat Indonesia biasanya cenderung membeli tiket pada menit-menit terakhir," ujar Ricky Wirjan.
Ricky Wirjan menjelaskan bahwa permintaan tiket biasanya meningkat secara mendadak menjelang pelaksanaan acara.
Untuk itu, pihaknya terus mengantisipasi kemungkinan lonjakan jumlah penonton.
Antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan ajang balap FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 sudah mulai terlihat setelah 60 persen tiket laku terjual
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