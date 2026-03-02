Sebegini Besaran THR PPPK Paruh Waktu
jpnn.com - BANDUNG – Kabar gembira untuk para PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp60,8 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR 2026 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang setara sekali gaji.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa komitmen anggaran tersebut merupakan bentuk perlindungan hak bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk kategori paruh waktu, agar mendapatkan kepastian ekonomi menjelang hari raya Idulfitri.
"Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran untuk THR PPPK paruh waktu. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp60,8 miliar," ujarnya di Bandung, Jumat (27/1).
Mengenai besaran yang akan diterima, Herman mengatakan setiap PPPK Paruh Waktu akan mengantongi THR sebesar satu kali gaji terakhir yang mereka terima.
Skema ini mengadopsi pola pemberian THR ASN reguler dengan tetap merujuk pada penyesuaian aturan perundang-undangan.
"Besaran THR yang diterima adalah senilai satu bulan gaji terakhir," katanya.
Kendati dana puluhan miliar tersebut sudah terparkir di kas daerah, Herman memberikan catatan penting terkait waktu pencairan.
Besaran THR PPPK Paruh Waktu mengikuti atau mengadopsi pola pemberian THR ASN regular.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Begini Cara Pemda Menekan Jumlah Penganggur setelah Dilarang Merekrut Honorer
- Kabar Gembira! Pemprov Jabar Siapkan Rp60,8 M untuk THR PPPK Paruh Waktu
- 5 Berita Terpopuler: Data Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Siap Disodorkan kepada MK, Ada Dua Opsi Penyelesaian, Peringatan Keluar
- THR PNS dan PPPK Belum Jelas Kapan Cair, Apalagi P3K PW
- Kabar Terbaru soal Peluang Guru Madrasah Swasta jadi PPPK, Semoga Terwujud
- Aliansi Merah Putih Usulkan Dua Opsi Penyelesaian Status PPPK, Pemerintah Pilih Mana ya?