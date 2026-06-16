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Sebegini Biaya yang Dikeluarkan Lisa Mariana Demi Operasi Plastik

Sebegini Biaya yang Dikeluarkan Lisa Mariana Demi Operasi Plastik
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Lisa Mariana. Foto: Instagram/lisamarianaaa

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana mengungkap biaya yang dikeluarkannya untuk menjalani operasi plastik.

Demi operasi hidung, dia mengaku menghabiskan dana hingga puluhan juta rupiah.

"Kalau full bayar itu seharusnya Rp 150 juta, tetapi ini diskon 60 persen," kata Lisa Mariana saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Mantan model itu ternyata tidak hanya sekali menjalani operasi plastik.

Dalam acara tersebut, Lisa Mariana blak-blakan mengenai jumlah operasi plastik yang pernah dilakukan.

"Enam kali," beber perempuan yang pernah berkasus dengan Ridwan Kamil itu.

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Lisa Mariana lantas membeberkan alasan melakukan operasi plastik.

Bukan demi kesehatan, dia mengakui memang ingin mempercantik penampilan.

Selebgram Lisa Mariana mengungkap biaya yang dikeluarkannya untuk menjalani operasi plastik. Demi operasi hidung, dia...

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