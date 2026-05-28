Sebegini Bobot Sapi Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk Masyarakat Sorong

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan hewan kurban ke berbagai daerah di Indonesia dalam momentum hari raya Iduladha 2026.

Melalui tema “Kemendikdasmen Tebar Kurban untuk Negeri”, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial, semangat berbagi, dan persaudaraan kepada masyarakat.

Dalam kunjungannya di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyerahkan seekor sapi kurban dengan bobot mencapai 720 kilogram.

Penyerahan tersebut menjadi simbol perhatian dan kebersamaan Kemendikdasmen dengan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Saat ceramah salat Iduladha di Kota Sorong, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa makna kurban tidak berhenti pada proses penyembelihan semata, melainkan menjadi sarana meningkatkan ketakwaan dan kepedulian kepada sesama.

“Kita diberikan tuntunan, salah satunya dengan menunaikan ibadah kurban. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada sesama melalui sedekah dan kepedulian,” ujar Mendikdasmen.

Kepada ratusan jemaah yang hadir, Mendikdasmen juga mengajak masyarakat untuk memperkuat kualitas keimanan, membangun keluarga yang baik, serta menghadirkan kebaikan di lingkungan sekitar.

Dia menekankan pentingnya meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai sosok yang tegar, optimistis, dan selalu menghadirkan solusi bagi masyarakat.