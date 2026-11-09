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Sebegini Harga Cabai Rawit Merah Hari Ini, Kapan Murah ya?

Sebegini Harga Cabai Rawit Merah Hari Ini, Kapan Murah ya?
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Cabai rawit merah. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga cabai rawit merah hari ini Senin 9 November 2026 mencapai Rp96.700 per kilogram (kg). Adapun, harga telur ayam ras Rp29.200 per kg.

Demikian data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI) yang dilansir di Jakarta, Senin pukul 08.11 WIB.

Selain cabai rawit merah dan telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.500 per kg, bawang putih Rp38.550 per kg.

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Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.000 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.800 per kg.

Harga beras kualitas medium I Rp16.700 per kg dan beras kualitas medium II di harga Rp16.500 per kg.

Harga beras kualitas super I di harga Rp18.050 per kg dan beras kualitas super II Rp17.500 per kg.

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Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp70.550 per kg, cabai merah keriting Rp88.900 per kg, dan cabai rawit hijau Rp76.950 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp38.600 per kg, daging sapi kualitas I Rp153.300 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp144.100 per kg.

Berikut data harga cabai hari ini, berdasar data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola BI.

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