Sebegini Harga Tiket Kandang PSIM Yogyakarta di Super League
jpnn.com - YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta merilis harga tiket pertandingan kandang mereka di BRI Super League 2025/26.
"Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, antara lain izin dan rekomendasi perizinan, keterbatasan jumlah penonton yang dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur, aspek keamanan dan kenyamanan penonton, analisis hari dan jam pertandingan, serta karakteristik lawan klub yang sangat berpengaruh terhadap besaran biaya pengamanan," bunyi pernyataan pihak klub di laman resminya.
Manajemen PSIM berharap penetapan harga tiket menciptakan keseimbangan aksesibilitas bagi suporter, serta dukungan terhadap stabilitas finansial klub dalam menjalankan kompetisi.
Perincian harga tiket kandang PSIM Yogyakarta BRI Super League 2025/26
- Super Big Match (Tier 1)
Tribune Utara & Selatan: Rp 70.000
Tribune Timur: Rp 100.000
VIP Utara dan Selatan: Rp 180.000
- Big Match (Tier 2)
Tribune Utara & Selatan: Rp 55.000
Tribune Timur: Rp 75.000
VIP Utara dan Selatan: Rp 150.000
- Regular Match (Tier 3)
Tribune Utara & Selatan: Rp 40.000
Tribune Timur: Rp 60.000
VIP Utara dan Selatan: Rp 120.000
Seluruh harga tiket di atas sudah termasuk PPN dan akan berlaku selama musim kompetisi 2025/26.
“Penetapan harga ini merupakan langkah terbaik untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan bagi suporter serta keberlangsungan klub. Dukungan penuh dari Brajamusti, The Maident, dan seluruh pendukung Laskar Mataram akan menjadi energi penting bagi tim dalam menghadapi persaingan di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia,” kata pihak klub.
Pada pekan ke-3, PSIM akan menjalani laga home dengan menjamu Persib Bandung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu (24/8) kickoff pukul 15.30 WIB. (pji/jpnn)
Klasemen dan Jadwal Pekan Ketiga BRI Super League
PSIM Yogyakarta menjamu Persib Bandung di pekan ketiga BRI Super League Minggu sore.
