Sebegini Harga Tiket Persib Vs Ratchaburi, Anda Mampu Beli?

jpnn.com - BANDUNG - Pasukan Persib sudah ada di Bandung seusai melakoni leg pertama 16 Besar ACL Two di kandang Ratchaburi FC, Thailand.

Tim asuhan Bojan Hodak menggunakan Jumat (13/2) ini untuk beristirahat alias libur sebelum bangun mempersiapkan diri menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua, Rabu (18/2).

"Tiket pertandingan leg kedua babak 16 Besar AFC Champions League (ACL) Two 2025/26 antara Persib dan Ratchaburi FC, Rabu, 18 Februari, telah tersedia di Persib App," bunyi pernyataan di halaman Persib.

"Dukung Maung Bandung langsung dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dan rasakan pengalaman yang tak akan terlupakan."

Bek Persib Federico Barba. Foto: IG persib

"Ini saatnya bagi Persib untuk menuntaskan misi membalas kekalahan 0-3 di Ratchaburi pada leg pertama," kata orang Persib.

"Dengan dukungan dari Bobotoh, tim Pangeran Biru yang mengusung misi kemenangan akan mendapatkan energi tambahan yang berharga. Apalagi, Persib dituntut meraih kemenangan dengan margin lebih dari tiga gol agar bisa melaju ke perempat final." (mcr27/jpnn)

