menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Bengkulu » Sebegini Jumlah ASN Pensiun, Mayoritas Guru, Kapan Rekrutmen CPNS dan PPPK?

Sebegini Jumlah ASN Pensiun, Mayoritas Guru, Kapan Rekrutmen CPNS dan PPPK?

Sebegini Jumlah ASN Pensiun, Mayoritas Guru, Kapan Rekrutmen CPNS dan PPPK?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Guru ASN ada yang berstatus PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - KEPAHIANG - Selama Januari hingga Oktober 2026 tercatat 81 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, memasuki masa pensiun.

Dari jumlah tersebut, 49 orang di antaranya merupakan tenaga pendidik atau guru.

"Dari total ASN yang pensiun, mayoritas berasal dari kalangan guru dengan persentase mencapai sekitar 60 persen," kata Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepahiang Fitriawati di Kepahiang, Rabu (28/10).

Baca Juga:

Berkurangnya jumlah ASN, khususnya guru, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan menjaga kelancaran pelayanan publik.

Fitriawati mengatakan pemerintah daerah masih berkoordinasi dan menunggu arahan pemerintah pusat terkait kebijakan pengadaan pegawai.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga menunggu kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait usulan dan penetapan formasi CPNS.

Baca Juga:

Menurut dia, berkurangnya jumlah guru berpotensi menyebabkan kekosongan tenaga pendidik di sejumlah sekolah di Kabupaten Kepahiang.

"Berkurangnya ASN juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pelayanan publik dan pengisian kebutuhan pegawai untuk menggantikan ASN yang pensiun masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat," kata dia.

Dari jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, mayoritas di antaranya merupakan tenaga pendidik atau guru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI