Sebegini Jumlah ASN Pensiun, Mayoritas Guru, Kapan Rekrutmen CPNS dan PPPK?

jpnn.com - KEPAHIANG - Selama Januari hingga Oktober 2026 tercatat 81 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, memasuki masa pensiun.

Dari jumlah tersebut, 49 orang di antaranya merupakan tenaga pendidik atau guru.

"Dari total ASN yang pensiun, mayoritas berasal dari kalangan guru dengan persentase mencapai sekitar 60 persen," kata Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepahiang Fitriawati di Kepahiang, Rabu (28/10).

Berkurangnya jumlah ASN, khususnya guru, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan menjaga kelancaran pelayanan publik.

Fitriawati mengatakan pemerintah daerah masih berkoordinasi dan menunggu arahan pemerintah pusat terkait kebijakan pengadaan pegawai.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga menunggu kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait usulan dan penetapan formasi CPNS.

Menurut dia, berkurangnya jumlah guru berpotensi menyebabkan kekosongan tenaga pendidik di sejumlah sekolah di Kabupaten Kepahiang.

"Berkurangnya ASN juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pelayanan publik dan pengisian kebutuhan pegawai untuk menggantikan ASN yang pensiun masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat," kata dia.