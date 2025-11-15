menu
Sebegini Jumlah Formasi CPNS 2026 Lulusan SMA Jalur Umum, Ada juga PPPK

Seleksi CPNS 2026 di Kemenkeu menyediakan formasi untuk lulusan SMA. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini informasi terkait seleksi CPNS 2026 untuk formasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Perlu diketahui, Kementerian Keuangan memastikan akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026 untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan lulusan SMA.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan seleksi CPNS 2026 jenjang sarjana difokuskan pada sekolah kedinasan lantaran Kemenkeu sebelumnya telah membuka jalur umum.

Baca Juga:

Pada rekrutmen CPNS 2025 jalur umum, Kemenkeu membuka lowongan untuk 1.113 pekerja.

Sementara pada pembukaan CPNS 2026, Kemenkeu berencana menyerap 279 pekerja lulusan STAN.

Adapun untuk formasi CPNS 2026 lulusan SMA, Kemenkeu bakal membuka lowongan untuk 300 pegawai.

Baca Juga:

Serapan tenaga kerja lulusan SMA ini nantinya bakal ditugaskan untuk menjadi petugas lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu, kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (14/11).

Tersedia formasi CPNS 2026 untuk lulusan SMA jalur umum, ada juga jalur khusus, termasuk PPPK.

