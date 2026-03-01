Sebegini Jumlah Korban Tewas Akibat Serangan AS dan Israel di Iran
jpnn.com - TEHERAN - Palang Merah Iran (IRCS) mengungkap jumlah korban tewas dan luka-luka akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
IRCS pada Sabtu menyebutkan, sedikitnya 201 orang tewas dan 747 lainnya mengalami luka-luka di Iran akibat serangan dua negara tersebut.
"Sejauh ini, 747 orang luka-luka dan 201 orang meninggal," kata organisasi tersebut seperti dikutip oleh kantor berita Mehr.
Tim penyelamat Iran dilaporkan mencatat serangan di 24 dari 31 provinsi di seluruh negara itu.
Pada Sabtu pagi (28/2), Kementerian Pertahanan Israel mengatakan bahwa mereka meluncurkan serangan terhadap Iran dan menetapkan status darurat di seluruh wilayahnya.
Beberapa waktu kemudian, Amerika Serikat (AS) juga melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran Iran dari udara dan laut, menurut laporan Reuters pada Sabtu (28/2), mengutip seorang pejabat AS.
Sebagai aksi balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengonfirmasi peluncuran gelombang pertama serangan roket terhadap Israel.
Teheran meluncurkan rudal dan drone ke arah Israel sebagai tanggapan atas agresi rezim Zionis tersebut terhadap Iran.
IRCS mengungkap jumlah korban tewas dan luka-luka akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Abaikan Israel, 100 Ribu Muslim Jumatan di Masjidilaqsa pada Jumat ke-2 Ramadan
- Bela Iran, Aliansi Nasional Anti-Zionis Sebut Serangan Israel-AS Aksi Pengecut
- Iran Menghantam 14 Pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah
- Israel Serang Tehran, Netanyahu Kantongi Tanda Pemimpin Tertinggi Iran Sudah Tiada
- Iran Digempur AS-Israel, Dubes Rolliansyah Soemirat Ungkap Kondisi Terkini 329 WNI di Tehran
- TB Hasanuddin Sebut Konflik Israel–Iran Ancam Stabilitas Kawasan