Sebegini Jumlah Personel Polisi yang Disiagakan Jaga Demonstrasi Hardiknas 2026

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menyiagakan 3.545 personel saat demonstrasi massa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 di sejumlah titik kawasan Jakarta, Senin (4/5) ini.

“Jumlah tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya sebanyak 3.351 personel, jajaran Polres sebanyak 176 personel, serta Kayan dan Padal sebanyak 18 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

Diketahui, titik aksi yang menjadi perhatian kepolisian berada di kawasan Monas, Gedung DPR/MPR RI, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Selain 3.545 personel, kata Budi, Polda Metro Jaya didukung Sabuk Kamtibmas sebanyak 250 personel demi melayani demonstrasi.

"Mereka ditempatkan di sejumlah titik untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif,” lanjut dia.

Budi mengatakan polisi yang melayani massa berdemonstrasi akan melakukan pengaturan lalu lintas, penjagaan objek, imbauan, hingga antisipasi potensi gangguan kamtibmas.

“Kami tekankan kepada seluruh personel agar bertindak persuasif dan humanis,” ujarnya.

Budi menuturkan kepolisian bisa saja membuat rekayasa arus lalu lintas ketika massa berdemonstrasi menyambut Hardiknas 2026.