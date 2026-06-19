Sebegini Jumlah Personel yang Dikerahkan Kawal Demonstrasi Jumat Ini
jpnn.com - Sebanyak 4.263 personel gabungan terjun untuk mengamankan jalannya aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di beberapa titik, kawasan Jakarta, Jumat (19/6).
”Pelayanan aksi unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat sebanyak 4.263 personel gabungan,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) Iptu Erlyn Sumantri kepada awak media, Jumat (19/6).
Beberapa titik menjadi lokasi aksi pada Jumat ini, mulai Gedung DPR/MPR, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Tugu Tani, Kementerian Keuangan, sampai Kawasan Monumen Nasional (Monas).
Erlyn memastikan keberadaan ribuan personel gabungan ialah untuk melayani aksi massa menyampaikan aspirasi.
”Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasinya,” ucap dia.
Diketahui, Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi di Kawasan Monas, Gambir.
Selanjutnya, mahasiswa dari Universitas Trisakti (Usakti) yang akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR serta Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia.
Adapun, mahasiswa dari Usakti seperti tertuang dalam Instagram akun @bemftiusakti membawa tiga tuntutan dalam demonstrasi pada Jumat ini.
Polri berharap aksi demonstrasi mahasiswa hari ini berjalan aman dan lancar serta tak terjadi aksi perusakan fasilitas umum.
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