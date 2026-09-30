Sebegini Jumlah PPPK Paruh Waktu Putus Kontrak, Ternyata Lumayan Banyak

jpnn.com - MEDAN – Sebanyak 8.393 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.

Perpanjangan masa kerja ribuan PPPK paruh waktu tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Medan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan Subhan mengatakan jumlah tersebut setelah dilakukan pemberkasan yang dimulai sejak 10 September 2026.

"Total PPPK paruh waktu yang diperpanjang sebanyak 8.393 orang dari total PPPK paruh waktu yang dimiliki Pemkot Medan," ujar Subhan di Medan, Selasa (29/9).

Subhan mengatakan jumlah PPPK paruh waktu yang diperpanjang tersebut mencapai 99,3 persen dari total pegawai paruh waktu yang dimiliki pemerintah kota setempat.

"Total PPPK paruh waktu sebelumnya sebanyak 8.450 orang. Jadi artinya 57 orang tidak diperpanjang," katanya.

Dia mengatakan penyebab 57 PPPK paruh waktu tidak diperpanjang, dengan perincian 18 orang kinerja di bawah baik, 17 mengundurkan diri, 13 meninggal dunia, dan sembilan memasuki usia pensiun.

"Itu berdasarkan pemberkasan yang telah kami lakukan sejak 10 hingga 16 September 2026 dan diperpanjang hingga 28 September 2026. Data tersebut telah dinyatakan lengkap dan terverifikasi," katanya.