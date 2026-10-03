Sebegini Jumlah PPPK Paruh Waktu yang Enggak Boleh ke Kantor Lagi

jpnn.com - BANGKA - Jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mendapatkan perpanjangan kontrak terhitung mulai 1 Oktober 2026 sebanyak 2.742 orang.

Adapun, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang diputus kontrak karena berbagai alasan sejumlah 72 orang.

"Penghentian kontrak kerja bagi PPPK paruh waktu tersebut karena permintaan sendiri sebanyak 55 orang dan 17 orang sebab faktor lain yang memang tidak mungkin untuk diperpanjang masa kontraknya," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Rismy Wiramadonnah di Sungailiat, Jumat (2/10).

Meskipun ada puluhan orang PPPK paruh waktu yang diputus kontrak, dia menyakini tidak akan mempengaruhi sistem pelayanan di unit kerja di lingkup Pemkab Bangka.

"Status PPPK paruh waktu mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai aparatur negara, yaitu bekerja profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan," kata dia.

Rismy mengingatkan seluruh PPPK paruh waktu supaya meningkatkan kinerja dan menjaga disiplin, mulai dari kehadiran, ketepatan waktu, sampai penyelesaian tugas.

"Penilaian kinerja terus berjalan dan menjadi dasar evaluasi pada periode berikutnya. Disiplin dan kinerja yang baik adalah bekal utama untuk karier yang lebih baik ke depan," katanya.

Dia menekankan pihaknya terus menata administrasi kepegawaian PPPK paruh waktu dengan tertib dan akuntabel.