Sebegini Jumlah PPPK Paruh Waktu yang Pensiun sebelum jadi PPPK Penuh

jpnn.com - NATUNA - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tidak memperpanjang kontrak 66 PPPK Paruh Waktu.

Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang untuk masa kerja 2026–2027 karena sejumlah alasan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 orang di antaranya karena masuk masa pensiun.

“Jumlah tersebut terdiri atas enam orang meninggal dunia, 11 orang memasuki batas usia pensiun, 19 orang lulus Sekolah Rakyat, 29 orang mengundurkan diri, dan satu orang diberhentikan karena pelanggaran disiplin,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya saat dikonfirmasi di Natuna, Selasa (3/11).

Sementara itu, Pemkab Natuna mencatat sebanyak 2.183 PPPK paruh waktu akan mendapatkan perpanjangan masa kerja.

Berdasarkan kontrak sebelumnya, sebanyak 206 pegawai memiliki terhitung mulai tanggal (TMT) masa kerja 1 Oktober, sedangkan 1.977 pegawai lainnya memiliki TMT 1 November.

Alim menjelaskan perpanjangan masa kerja tersebut didasarkan pada usulan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja serta keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Menurut dia, kebijakan perpanjangan kontrak merupakan bentuk komitmen Pemkab Natuna untuk menjaga kelancaran pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian masa kerja bagi PPPK paruh waktu.