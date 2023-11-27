Sebegini Klaim Asuransi Mikro yang Dibayar Askrindo Untuk Korban Bencana di Sumut & Aceh

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) membayarkan klaim santunan Asuransi Mikro Usahaku kepada puluhan UMKM binaan Alfamart, yang terdampak bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.

Pembayaran santunan ini diberikan khusus kepada UMKM binaan Alfamart yang telah terdaftar sebagai peserta dalam kerja sama Askrindo–Alfamart.

Adapun total klaim yang dibayarkan mencapai Rp105 juta, mencakup risiko banjir dan kerusakan berat pada tempat usaha.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran menjelaskan pembayaran klaim ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi pelaku UMKM, sekaligus tindak lanjut dari kerja sama Askrindo dan Alfamart yang telah memberikan perlindungan Asuransi Mikro Usahaku kepada 10.000 UMKM binaan Alfamart di seluruh Indonesia.

“Askrindo selalu menempatkan kepentingan tertanggung sebagai prioritas. Pembayaran klaim ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk mendampingi UMKM agar dapat segera bangkit pascabencana. Kami memastikan proses klaim berjalan cepat, tepat, dan transparan,” ujar Fankar.

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, menambahkan asuransi mikro berperan penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat literasi risiko.

“Melalui Asuransi Mikro Usahaku, UMKM tidak lagi khawatir atas keberlanjutan usahanya karena ada perlindungan saat bencana seperti banjir ini terjadi,” jelas Budhi.

Askrindo juga menegaskan ketersediaan dua produk asuransi mikro yang saling melengkapi: Asuransi Mikro Usahaku dengan santunan hingga Rp5 juta, serta Asuransi Mikro Rumahku dengan santunan hingga Rp20 juta.