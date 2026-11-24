jpnn.com - JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkirakan jumlah peserta seleksi CPNS 2026 mencapai tiga juta.

Karena itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya memperkuat sistem dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan seleksi CPNS 2026.

“Kami di BKN menyiapkan 3.995 perangkat atau alat untuk seleksi. Setiap hari bisa empat sesi sehingga kurang lebih 15.980 perangkat,” kata Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, Senin (23/11).

Prof Zudan mengatakan instansinya telah menyiapkan perangkat komputer, lokasi ujian, serta sistem seleksi berbasis computer assisted test (CAT) yang dilengkapi teknologi pengenalan wajah dan penayangan nilai secara langsung.

Untuk mendukung pelaksanaan ujian, BKN juga menyiapkan 36 lokasi seleksi di kantor BKN dan 107 lokasi mandiri yang tersebar di 35 provinsi.

Jumlah lokasi tersebut masih berpotensi bertambah sesuai dengan jumlah dan persebaran peserta yang mendaftar.

Selain di dalam negeri, BKN juga menyiapkan lokasi seleksi di luar negeri melalui sejumlah perwakilan Indonesia, di antaranya kedutaan besar, konsulat jenderal, serta perutusan tetap Republik Indonesia.

Zudan menjelaskan, BKN memperkirakan jumlah calon peserta seleksi CPNS 2026 mencapai tiga juta orang.