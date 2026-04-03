Sebegini Potensi Penghematan APBN dari Kebijakan WFH Setiap Jumat

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan penerapan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat akan mulai terimplementasi pada pekan depan.

Pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam setelah dua bulan pelaksanaan untuk melihat efektivitas kebijakan tersebut di lapangan.

Transformasi budaya kerja ini tidak hanya bertujuan untuk modernisasi perilaku kerja, tetapi juga fokus pada efisiensi anggaran negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penghematan terbesar diharapkan datang dari pengurangan biaya kompensasi bahan bakar.

Berdasarkan data pemerintah, skema WFH ini memberikan kontribusi penghematan yang nyata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 Triliun berupa penghematan kompensasi BBM sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 Triliun,” kata Airlangga, dikutip dari siaran pers daring, Jumat (3/4).

Pemerintah menegaskan meski ada perubahan pola kerja, fundamental ekonomi nasional tetap kokoh dan stabil.

Implementasi WFH ini akan didorong transformasi tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya berbasis digital.