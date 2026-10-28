Sebegitu Pentingkah Sabu-Sabu hingga Modus Pengirimannya Harus Seperti Ini
jpnn.com - BANDUNg - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy Bandung menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu seberat 8,97 gram.
Barang haram tersebut dibawa oleh seorang pengunjung wanita berinisial MM yang menggunakan modus pengiriman dengan menyembunyikan barang tersebut di dalam ikat rambut yang dijahit kembali.
Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung Eris Ramdani mengatakan kejadian bermula ketika dua wanita berinisial EW dan MM hendak mengunjungi seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) bernama Indra Purnama.
“Petugas melakukan penggeledahan badan dan barang secara teliti sesuai SOP yang berlaku untuk mencegah masuknya barang terlarang ke dalam Lapas,” ujar Eris di Bandung, Selasa.
Eris mengatakan saat petugas hendak memeriksa MM, pihaknya menemukan kejanggalan pada aksesori ikat rambut yang dibawanya.
Setelah diperiksa lebih lanjut, petugas menemukan bungkusan berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu di dalam aksesori tersebut.
“Barang tersebut diduga sengaja disembunyikan dengan cara dijahit rapi untuk mengelabui petugas selama pemeriksaan di pintu masuk lapas,” katanya.
Petugas kemudian mengamankan barang bukti seberat 8,97 gram bruto beserta pengunjung yang bersangkutan.
Petugas Banceuy Bandung kemudian mengamankan sabu-sabu seberat 8,97 gram bruto beserta pengunjung yang bersangkutan.
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