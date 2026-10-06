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Sebelum Adu Penalti Timnas Indonesia vs Tailan, Anthony Hudson Ungkap Apa yang Terjadi

Sebelum Adu Penalti Timnas Indonesia vs Tailan, Anthony Hudson Ungkap Apa yang Terjadi
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Pelatih Timnas Tailan Anthony Hudson. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Tailan harus mengubur ambisi menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah kalah dari Timnas Indonesia melalui drama adu penalti.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam WIB, kedua tim bermain 2-2 hingga babak tambahan waktu.

Timnas Indonesia kemudian memastikan gelar setelah menang 4-2 dalam adu penalti.

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Kondisi Tailan Sebelum Penalti

Pelatih Tailan Anthony Hudson mengungkap situasi yang dialami timnya sebelum drama dari titik putih tersebut dimulai.

Menurut Hudson, para pemain sudah berada dalam kondisi kelelahan setelah melewati pertandingan hingga 120 menit. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih ketika menentukan eksekutor penalti.

"Kami masuk ke adu penalti dalam kondisi yang sangat menguras tenaga. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka sepanjang pertandingan," ucapnya.

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Hudson Tak Salahkan Pemain yang Gagal

Dua eksekutor Tailan gagal menjalankan tugasnya. Tembakan Sarach Yooyen membentur tiang, sedangkan penalti Nattapong Sayriya berhasil dihentikan Emil Audero.

Namun, Hudson tidak ingin menjadikan keduanya sebagai kambing hitam. Dia menilai Sarach dan Nattapong justru memiliki kontribusi besar sepanjang perjalanan Tailan hingga mencapai final.

Anthony Hudson mengungkap kondisi Tailan sebelum adu penalti melawan Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi?

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