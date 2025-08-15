menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Sebelum Berpulang, Mpok Alpa Ternyata Sembunyikan Kanker Bertahun-tahun

Sebelum Berpulang, Mpok Alpa Ternyata Sembunyikan Kanker Bertahun-tahun

Sebelum Berpulang, Mpok Alpa Ternyata Sembunyikan Kanker Bertahun-tahun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mpok Alpa bersama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian, Mpok Alpa ternyata menyembunyikan penyakit kankernya selama tiga tahun.

Kabar tersebut diungkapkan rekan seprofesi Mpok Alpa, Raffi Ahmad dalam siaran langsung program FYP di Trans7.

Menurutnya, Mpok Alpa menyembunyikan penyakitnya agar tidak merepotkan orang lain.

Baca Juga:

“Selama ini dia enggak mau merepotkan. Jadi, selalu merahasiakan kankernya,” kata Raffi Ahmad.

Mpok Alpa dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (15/8), tepatnya pukul 08.15 WIB.

Pada momen tersebut, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim tengah menuju rumah sakit untuk menengok Mpok Alpa.

Baca Juga:

“Kami belum bertemu langsung dengan keluarga, tapi hari ini, Jumat, 15 Agustus 2025, Mpok Alpa telah meninggalkan kifa semuanya karena sakit,” ujar Irfan Hakim.

Kabarnya, jenazah perempuan bernama asli Nina Carolina tersebut akan dimakamkan pada hari ini.

Presenter sekaligus komedian, Mpok Alpa ternyata menyembunyikan penyakit kankernya selama tiga tahun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI