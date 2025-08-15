Sebelum Berpulang, Mpok Alpa Ternyata Sembunyikan Kanker Bertahun-tahun

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian, Mpok Alpa ternyata menyembunyikan penyakit kankernya selama tiga tahun.

Kabar tersebut diungkapkan rekan seprofesi Mpok Alpa, Raffi Ahmad dalam siaran langsung program FYP di Trans7.

Menurutnya, Mpok Alpa menyembunyikan penyakitnya agar tidak merepotkan orang lain.

“Selama ini dia enggak mau merepotkan. Jadi, selalu merahasiakan kankernya,” kata Raffi Ahmad.

Mpok Alpa dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (15/8), tepatnya pukul 08.15 WIB.

Pada momen tersebut, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim tengah menuju rumah sakit untuk menengok Mpok Alpa.

“Kami belum bertemu langsung dengan keluarga, tapi hari ini, Jumat, 15 Agustus 2025, Mpok Alpa telah meninggalkan kifa semuanya karena sakit,” ujar Irfan Hakim.

Kabarnya, jenazah perempuan bernama asli Nina Carolina tersebut akan dimakamkan pada hari ini.