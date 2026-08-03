Sebelum Bunuh Mahasiswi, Haikal Mencuri Barang Korban

jpnn.com, MATARAM - Tersangka pembunuhan terhadap mahasiswi inisial NDR, Haikal menjalani rekonstruksi, Senin (3/8).

Ada 44 adegan yang diperankan Haikal dalam rekonstruksi di kawasan indekos korban kawasan Gomong, Mataram, NTB, dan wilayah Punia, rumah tersangka.

"Jadi, 44 adegan ini tidak hanya di kos korban yang kita saksikan bersama ini, ada juga TKP (tempat kejadian perkara) lainnya di wilayah Punia. Untuk TKP kos ini, ada 35 adegan," kata Kepala Satreskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra, Senin.

Baca Juga: Berakhir Pelarian Pelaku Pembunuhan Mahasiswi NDR

Dia menyatakan dari 35 adegan yang terlaksana di kawasan indekos, terdapat beberapa adegan yang menjadi sorotan terkait aksi tersangka mengakhiri nyawa korban.

"Mulai adegan ke-17, di mana tersangka membekap korban hingga korban lemas tidak sadarkan diri, dilanjutkan yang bersangkutan cek kembali korban dengan tangannya mendekati hidung korban yang masih ada nafas, dan tersangka kembali ambil bantal untuk mengakhiri nyawa korban. Itu sampai adegan ke-28," ujarnya.

Sementara itu, Agung Kunto mewakili jaksa peneliti berkas dari Kejari Mataram yang turut hadir dalam rekonstruksi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyaksikan seluruh adegan yang diperagakan tersangka.

"Kami turut saksikan lebih dari apa yang memang dilakukan tersangka sendiri. Jadi, tidak ada adegan yang diarahkan, semua murni yang dialami tersangka dan disesuaikan dengan berita acara pemeriksaan," kata Agung Kunto.

Dengan menyaksikan reka adegan di TKP pembunuhan ini, Agung sebagai jaksa peneliti menyatakan tidak ada peristiwa yang berada di luar berita acara pemeriksaan.