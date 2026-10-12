Sebelum Bus Persib U-18 Diserang, STY Sempat Melontarkan Pujian kepada Suporter Persija

jpnn.com - Oknum suporter Persija Jakarta diduga terlibat dalam aksi kekerasan dan penyerangan terhadap rombongan EPA Persib Bandung U-18.

Dalam kejadian tersebut, seorang ofisial Persib dilaporkan mengalami kekerasan fisik. Selain itu, bus rombongan EPA Persib mengalami kerusakan dan sejumlah koper milik ofisial dilaporkan dijarah.

Peristiwa tersebut terjadi di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10) malam.

Saat ini, kasus tersebut telah ditangani kepolisian setempat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang diduga melakukan kekerasan dan penyerangan. Beberapa di antara mereka terlihat mengenakan atribut dan pakaian khas tim asal ibu kota tersebut.

Suporter Persija memang banyak yang bertandang saat tim berjuluk Macan Kemayoran itu menghadapi PSIM Yogyakarta pada Sabtu (10/10).

Sebanyak 8.000 penonton dilaporkan hadir di Stadion Sultan Agung, Bantul. Sebagian di antaranya disebut merupakan pendukung Persija.

Pelatih Persija Shin Tae-yong bahkan memberikan apresiasi kepada para suporter yang telah datang jauh-jauh untuk mendukung perjuangan timnya.