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Sebelum Debut, Winter aespa Tiga Kali Ditolak SM Entertainment

Sebelum Debut, Winter aespa Tiga Kali Ditolak SM Entertainment
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Arsip foto Winter dan Karina aespa yang diunggah di media sosial resmi grup. (Akun X @aespa_official)

jpnn.com - Perjalanan Winter menuju debut bersama aespa ternyata tidak berjalan mulus. Idol K-pop tersebut mengungkapkan dirinya sempat tiga kali gagal dalam audisi yang diselenggarakan oleh SM Entertainment sebelum akhirnya diterima sebagai trainee.

Pengakuan itu disampaikan Winter saat menjadi bintang tamu dalam acara JTBC Please Take Care of My Refrigerator bersama rekan satu grupnya, Karina.

Dalam tayangan yang dikutip dari Xportsnews melalui The Korea Times, pembawa acara Kim Sung-joo menilai Winter dan Karina sama-sama memiliki visual yang identik dengan ciri khas artis SM Entertainment.

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Karina pun sepakat dengan penilaian tersebut. Menurutnya, Winter merupakan sosok yang paling merepresentasikan gaya visual SM Entertainment.

"Saya pikir Winter adalah contoh paling sempurna dari gaya SM. Dia memiliki kulit cerah seperti senior-senior kami, seperti Seo Hyun-jin dan Taeyeon," ujar Karina, seperti dikutip dari Antaranews, Kamis (9/7).

Namun, Winter justru memiliki pandangan berbeda. Dia menilai Karina lebih sesuai dengan citra visual yang selama ini melekat pada SM Entertainment.

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Percakapan tersebut kemudian berlanjut pada kisah perjuangan Winter saat mengikuti proses seleksi di agensi tersebut. Dia mengungkapkan harus beberapa kali mencoba sebelum akhirnya berhasil lolos.

"Saya gagal audisi SM tiga kali. Saya terus mengikuti audisi sampai akhirnya diterima, sementara SM mengirim pesan langsung ke Karina terlebih dahulu," ungkap Winter.

Winter aespa mengaku tiga kali gagal audisi SM Entertainment sebelum akhirnya lolos dan debut bersama aespa.

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