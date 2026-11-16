Sebelum Dibunuh, Gadis 14 Tahun di Rohul Diduga Diperkosa Abang Kandung
jpnn.com, ROKAN HULU - Kasus pembunuhan seorang gadis berusia 14 tahun di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, mengungkap fakta memilukan.
Sebelum menghabisi nyawa adik kandungnya, remaja berinisial SS (16) diduga terlebih dahulu melakukan pemerkosaan terhadap korban.
Korban berinisial JS (14), seorang pelajar asal Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai, ditemukan meninggal dunia di area perkebunan kelapa sawit PT Agrinas Palma Nusantara, tepatnya di Afdeling II, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Minggu (15/11/2026).
Kasatreskrim Polres Rokan Hulu AKP Tony Prawira mengungkapkan dugaan pemerkosaan tersebut terjadi sebelum pembunuhan.
Pelaku yang merupakan abang kandung korban diduga menghabisi nyawa adiknya karena panik setelah mendapat ancaman dari korban.
“Motifnya pelaku ketakutan karena diancam oleh adiknya. Sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sempat memperkosa korban,” ungkap Tony, Senin (16/11).
Tony menjelaskan, jasad korban pertama kali ditemukan sekitar pukul 09.06 WIB.
Mendapatkan informasi tersebut, Tim Satreskrim Polres Rohul langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan.
Sebelum menghabisi nyawa adik kandungnya, remaja berinisial SS (16) diduga terlebih dahulu melakukan pemerkosaan terhadap korban.
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