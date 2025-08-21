menu
Sebelum Dibunuh, Kepala Cabang Bank di Jakarta Bersama Pimpinannya
Keluarga Kepala Cabang (Kacab) Bank di Jakarta inisial IP yang menjadi korban dugaan penculikan dan pembunuhan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (21/8/2025). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jpnn.com, JAKARTA - Kepala kantor cabang bank di Jakarta berinisial IP yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan diduga dibuntuti pelaku sebelum peristiwa tragis menimpanya.

Adik ipar IP, Intania Rizky Utami, datang ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Kamis (21/8) untuk melihat kondisi terakhir korban. Matanya yang terlihat sembab menandakan kesedihan mendalam atas peristiwa yang dialami IP.

Rizki pun menceritakan soal mobil yang dipakai pembunuh kakak iparnya. 

"Posisi mobil pelaku ada di sebelah mobil korban. Pada saat itu, korban bersama pimpinannya, karena memang masing-masing bawa kendaraan," kata Intan.

Menurut Intan, awalnya dia mendapatkan kabar dari kakaknya bahwa IP telah diculik dan dibunuh oleh orang tak dikenal.

Intan menuturkan korban semasa hidupnya tidak memiliki musuh ataupun menceritakan soal adanya masalah yang mengancam nyawa.

"Kalau melihat dari rekaman CCTV sepi di lokasi, tidak ada pamit apa-apa karena posisi dalam kondisi kerja," ujar Intan.

Oleh karena itu, Intan mengharapkan polisi segera menangkap semua pelaku pembunuhan terhadap kakaknya. Para penjahat itu harus  dijatuhi hukum seberat-beratnya demi  rasa keadilan.

Keluarga curiga kepala cabang bank di Jakarta dibuntuti pelaku sebelum diculik lalu dibunuh.

