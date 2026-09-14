Sebelum Dicopot Prabowo, Purbaya Masih Rapat di DPD Bahas Skema Utang Pemda ke SMI

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan menggantinya dengan Suahasil Nazara yang notabene wakil Purbaya di Kementerian Keuangan.

Pelantikan Suahasil dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta pada Senin siang (14/9/2026).

Sebelum kabar bakal ada reshuffle kabinet, Purbaya masih mengikuti rapat dengan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam forum itu, Purbaya menyampaikan soal skema pembiayaan kreatif (innovative financing) yang disiapkannya untuk membantu pemerintah daerah (pemda) membiayai pembangunan.

Skema tersebut akan melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan untuk memberikan pinjaman kepada pemda.

Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD di Jakarta itu menerangkan bahwa skema tersebut memungkinkan pemda memperoleh pembiayaan alias utang dari PT SMI untuk melanjutkan pembangunan.

Baca Juga: KPK Menggeledah Rumah Mertua Adi Sumarta

Pembiayaan itu kemudian ditanggung pemerintah pusat dan diperhitungkan melalui pengurangan DBH yang diterima daerah secara bertahap.

"Kami akan membuat apa yang disebut innovative financing, nanti kami akan mengerahkan SMI untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di mana pemerintah daerah bisa semacam meminjam uang dari SMI dan pembayarannya nanti kita bayar dari pusat, dan mengurangi DBH selama beberapa tahun ke depan," ujar Purbaya dalam forum itu.