menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Sebelum Ditangkap KPK, Fadia A Rafiq Sempat Dihujat Warganet

Sebelum Ditangkap KPK, Fadia A Rafiq Sempat Dihujat Warganet

Sebelum Ditangkap KPK, Fadia A Rafiq Sempat Dihujat Warganet
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - PEKALONGAN - Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam penindakan tersebut penyidik tidak hanya menangkap Fadia A Rafiq.

"Kami melaksanakan kegiatan penyelidikan tertutup di Pekalongan dan mengamankan beberapa pihak, termasuk bupati (Pekalongan, red)," kata Budi kepada awak media via layanan perpesanan WhatsApp, Selasa (3/3).

Baca Juga:

Belum diketahui penindakan terhadap putri pedangdut kondang A Rafiq tersebut itu terkait kasus apa.

Untuk saat ini, pihak-pihak yang terjaring OTT, Fadia dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.

Baca Juga:

Status para pihak yang terjaring OTT KPK akan disampaikan dalam waktu 1×24 jam.

Dalam pantauan JPNN.com, akun Instagram resmi @fadiaarafiq.official milik Fadia A Rafiq menghilang. Biasanya, Fadia selalu mengunggah aktivitas kesehariannya sebagai Bupati Pekalongan di Instagram.

Kabar nama Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq mencuat ke publik setelah terjaring OTT KPK.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI