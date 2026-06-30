Sebelum Gabung Persib, Gabriel Mutombo Pernah Menghukum Maung Bandung

jpnn.com - Gabriel Mutombo Kupa resmi menjadi bagian dari Persib Bandung untuk mengarungi musim kompetisi 2026/27.

Bek asal Prancis tersebut diproyeksikan memperkuat jantung pertahanan Maung Bandung setelah ditinggal Federico Barba.

Kehadiran pemain berusia 30 tahun tersebut menjadi bagian dari upaya Persib menjaga kekuatan di tengah padatnya agenda pertandingan.

Musim ini, Persib akan menjalani agenda di kompetisi domestik dan Asia.

Keputusan mendatangkan Mutombo bukan diambil secara instan.

Manajemen lebih dahulu menerima masukan dari jajaran pelatih sebelum bergerak membuka komunikasi dengan pihak mantan pemain Angers SCO di Liga Prancis itu.

"Tim pelatih merekomendasikan Gabriel Mutombo untuk mengisi kebutuhan di sektor bek tengah."

"Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim sporting kemudian bergerak melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak pemain. Alhamdulillah, seluruh proses berjalan dengan baik hingga tercapai kesepakatan," ucap Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan.