Sebelum Gugat Cerai, Tasya Farasya Ternyata Sudah Ditalak Suami
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo mengungkapkan kliennya telah ditalak oleh Ahmad Assegaf sebelum gugatan cerai didaftarkan ke pengadilan agama.
Dia menyebut bahwa Ahmad Assegaf menjatuhkan talak kepada Tasya Farasya pada 10 September 2025.
"Perlu digaris bawahi juga sebetulnya, sebelumnya ini Bu Tasya sejak tanggal 10 September, sebelum gugatan ini kami ajukan telah bercerai secara agama," ujar Sangun Ragahdo saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (24/9).
"Sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya," sambungnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan secara agama, konten kreator kecantikan tersebut sudah bukan istri dari Ahmad Assegaf.
"Sehingga secara agama Bu Tasya sudah tidak sebagai istrinya, bukan suami istri mereka berdua saat ini," kata Ragahdo.
Tak hanya itu, dia mengungkapkan bahwa Tasya dan Ahmad sudah tak lagi tinggal serumah, bahkan sebelum gugatan cerai didaftarkan.
Namun, dia enggan membeberkan sejak kapan Tasya dan Ahmad pisah rumah.
Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo mengungkapkan, kliennya telah ditalak oleh Ahmad Assegaf sebelum gugatan cerai didaftarkan ke pengadilan agama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Suami Tasya Farasya Diduga Lakukan Penggelapan Uang Perusahaan
- Begini Kondisi Tasya Farasya di Tengah Proses Cerai
- Sidang Perdana Perceraian Digelar, Tasya Farasya dan Suami Hadir
- 3 Berita Artis Terheboh: Curhatan Hati Tasya Farasya, Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
- Curahan Hati Tasya Farasya di Tengah Proses Cerai
- 3 Berita Artis Terheboh: Fakta-Fakta Gugatan Cerai Tasya, Polisi Gelar Perkara Laporan Ridwan Kamil