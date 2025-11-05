menu
Sebelum Jumpa Brasil, Nova Arianto Punya Pesan Tegas untuk Pemain Timnas U-17 Indonesia

Skuad Timnas U-17 Indonesia. Foto: PSSI.

jpnn.com - Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto telah menyiapkan strategi untuk menghadapi Brasil pada laga kedua Grup G Piala Dunia U-17 2025.

Nova mengaku tak akan melakukan perubahan besar dalam susunan saat melawan tim berjuluk Amarelinha atau tim Kuning Muda itu.

"Kalau formasi mungkin tetap sama ya. Sekali lagi, Brasil menjadi salah satu tim unggulan di Piala Dunia ini," kata mantan pemain Persib Bandung itu.

Sebelumnya, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Zambia 1-3 pada laga pembuka Grup G Piala Dunia U-17 2025.

Mental Jadi Kunci Hadapi Tim Besar

Hasil itu menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen sementara Grup H dengan nol poin dan selisih gol minus dua.

Nova menyadari Brasil bukan lawan sembarangan. Tim Samba Muda baru saja menunjukkan kekuatannya dengan kemenangan telak 7-0 atas Honduras.

Meski begitu, pelatih berusia 45 tahun itu tidak ingin anak asuhnya kalah sebelum bertanding.

"Saya sampaikan ke pemain, jangan pernah takut sebelum bertanding. Kami harus mencoba sejauh mana kemampuan kami," tegasnya.

