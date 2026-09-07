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Sebelum Ketemu Persib, Persija Terpaksa ke Balikpapan dan Yogyakarta dari Samarinda

Sebelum Ketemu Persib, Persija Terpaksa ke Balikpapan dan Yogyakarta dari Samarinda
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Suporter Persija Jakarta saat menyaksikan timnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta dituntut untuk lebih bersabar, lantaran harus melalui jalur panjang pulang ke ibu kota setelah memetik kemenangan di pekan pertama Super League.

Macan Kemayoran -julukan Persija, menang di kandang Borneo FC pada laga di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9) malam.

Tim lalu dijadwalkan terbang dari Samarinda ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (6/9).

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Maha Kuasa berkehendak lain. Gunung Anak Krakatau erupsi dan membuat banyak penerbangan ditunda dan Bandara Soetta ditutup.

Persija pun mencari jalan lain. Dari Samarinda ke Balikpapan, lalu ke Yogyakarta untuk menempuh perjalanan darat ke Jakarta.

"Kami naik bus Yogyakarta-Jakarta," ujar Media Officer Persija Kukuh Wahyudi, Minggu (6/9) malam.

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Persija mesti mengejar waktu lantaran harus bersiap menjamu Persib pada pekan ke-2 Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. (antara/jpnn)

Klasemen Super League dan Jadwal Pekan ke-2
Sebelum Ketemu Persib, Persija Terpaksa ke Balikpapan dan Yogyakarta dari SamarindaSebelum Ketemu Persib, Persija Terpaksa ke Balikpapan dan Yogyakarta dari Samarindaileague

Simak! Video Pilihan Redaksi:

Persija mesti mengejar waktu lantaran harus bersiap menjamu Persib pada pekan ke-2 Super League.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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