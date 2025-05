Sebelum Lepas Hijab, Olla Ramlan Curhat kepada Dewi Sandra

jpnn.com, JAKARTA - Artis Olla Ramlan mengungkap bahwa Dewi Sandra adalah sosok pertama yang dia beri tahu sebelum memutuskan melepas hijab.

Pada unggahan di akun Instagram miliknya, Olla mempercayakan cerita pribadinya kepada Dewi karena kedekatan mereka yang telah terjalin lama.

"Orang pertama yang aku kasih tahu ya dia @dewisandra. Sudah pastilah... At least she said, she still LOVE me! No matter what," tulis Olla Ramlan, baru-baru ini.

Meski tidak secara eksplisit mengungkap reaksi Dewi Sandra, Olla menekankan bahwa sahabatnya itu tetap memberinya cinta dan dukungan.

Mantan istri Aufar Hutapea itu mengatakan bahwa keputusan untuk melepas hijab adalah bentuk pertanggungjawaban pribadinya kepada Tuhan.

"Pertanggungjawaban aku ke Allah SWT langsung," tulis Olla, sekaligus menepis anggapan bahwa langkahnya diambil tanpa pertimbangan matang.

Keputusan Olla melepas hijab menuai banyak tanggapan di media sosial. Sebagian mendukung, namun tak sedikit pula yang menyayangkan keputusannya. Meski begitu, Olla tetap menunjukkan keteguhan sikapnya.

Beberapa waktu setelah unggahan itu, Olla membagikan potret hitam putih bersama ketiga anaknya, menggambarkan dirinya sebagai ibu tunggal yang berjuang menjalani peran ganda.