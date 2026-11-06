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Sebelum Mayat Perempuan Ditemukan di Kamar Kos Cimahi, Tetangga Dengar Keributan

Sebelum Mayat Perempuan Ditemukan di Kamar Kos Cimahi, Tetangga Dengar Keributan
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Ilustrasi garis polisi di TKP. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, CIMAHI - Pembunuhan terhadap seorang wanita berinisial TS (43) di kamar indekos Kota Cimahi, terungkap saat warga mendengar adanya keributan.

Penghuni kamar kos bersama warga pun lantas mencari tahu bahkan berusaha mendobrak pintu kamar.

"Awalnya ada kebisingan kaya piring pecah. Sama tetangga kamarnya itu didobrak dua kali," kata Andika (26), warga Jalan Karya Bakti VI, RT 003 RW 011, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Kamis (5/11/2026) malam.

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Pintu kamar itu akhirnya terbuka dan di dalam ada RS (43), terduga pelaku pembunuhan.

Saat pintu dibuka, TS ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan penuh darah.

"Sama tetangga kamarnya itu didobrak dua kali. Pas ke tiga kalinya dibuka dan di dalam sama laki-laki, di dalam sudah banyak darah. Korban di kamar mandi," ucapnya.

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RS yang tidak bisa mengelak kemudian diamankan oleh warga sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. 

"Pelaku tidak bisa berkutik karena di sini sudah banyak orang," tuturnya.

Begini kesaksian warga yang mendengar keributan dari dalam kamar kos TS sebelum jasadnya ditemukan bersimbah darah.

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