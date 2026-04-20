Sebelum Meninggal Dunia, Ndhank Eks Gitaris Stinky Sempat Bahas Soal Ini

Mendiang Ndhank Surahman Hartono, mantan gitaris Stinky. Foto: Instagram/ndhank_s_hartono

jpnn.com, JAKARTA - Mantan gitaris Stinky, Ndhank Surahman Hartono sempat membicarakan mengenai proyek terbarunya sebelum meninggal dunia.

Hal itu diungkapkan oleh kembarannya, Edo Surahim. Dia mengatakan bahwa komunikasi terakhirnya dengan mendiang Ndhank adalah soal proyek terbaru kembarannya, yakni sebuah band yang diberi nama Note n Sound.

"Sempet bahas proyek band baru dia Note n Sound dengan eks vocalis Zigas (Zoker) dan gitaris Orange Ryan," ujar Edo Surahim saat dihubungi awak media, Minggu (19/4).

Saat itu, mendiang Ndhank sempat berharap proyek terbarunya tersebut bisa berjalan.

"Itu saja sih, tadinya dia berharap jalan dengan band barunya," kata Edo Surahim.

Adapun band baru mendiang Ndhank, kata Edo, memang masih belum merilis karya mereka. 

Walau demikian, dia menuturkan bahwa grup band tersebut sudah menjalani proses rekaman.

Namun, Edo mengatakan proyek baru kembarannya itu masih menunggu konfirmasi dari salah satu label.

