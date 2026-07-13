Sebelum Meninggal, Temon Templar Beri Nasihat untuk Putri Tercinta

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian komedian senior Temon Templar atau Simson Rarameha Ngadang meninggalkan duka bagi keluarga.

Putri kelimanya, Rika Irliani, mengungkapkan pesan terakhir yang disampaikan sang ayah beberapa hari sebelum meninggal dunia.

Rika mengatakan komunikasi terakhir dengan ayahnya terjadi pada Rabu (8/7), empat hari sebelum Temon mengembuskan napas terakhir.

Dalam percakapan tersebut, Temon menyampaikan sejumlah nasihat yang kini menjadi kenangan berharga baginya.

"Papa bilang aku harus jadi orang yang baik, enggak boleh ngerepotin orang, jangan jadi orang jahat, dan tetap jadi diri sendiri," ujar Rika, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (12/7).

Menurut Rika, pesan tersebut akan selalu dipegang sebagai pedoman hidup. Ia mengaku tidak menyangka percakapan itu menjadi komunikasi terakhir bersama sang ayah.

Rika juga mengenang momen wisudanya pada akhir Juni 2026 sebagai kebersamaan terakhir yang membahagiakan bersama Temon. Saat itu seluruh anggota keluarga berkumpul untuk merayakan keberhasilannya menyelesaikan pendidikan.

"Senang karena keluarga ngumpul semua, lihat aku wisuda dan bisa foto bareng," katanya.