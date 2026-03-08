Sebelum Meninggal, Vidi Aldiano Sempat Cerita Perjalanannya bersama Penyakit Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3) di usia 35 tahun setelah enam tahun berjuang melawan kanker ginjal.

Sebelumnya, melalui unggahan di Instagram, Vidi sempat membagikan refleksi menyentuh tentang perjalanan hidupnya menghadapi penyakit tersebut.

Menandai enam tahun hidup dengan kanker, suami Sheila Dara itu mengungkapkan banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya sejak pertama kali didiagnosis.

Baca Juga: Sejumlah Tokoh hingga Artis Melayat ke Rumah Duka Vidi Aldiano

“Hari ini tepat enam tahun saya berkenalan dengan hadiah Tuhan berupa kanker,” tulis Vidi Aldiano melalui akun Instagramnya.

Dia menyebut penyakit itu mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan, termasuk dalam menentukan prioritas dan mensyukuri hal-hal kecil yang sebelumnya luput disadari.

“Terima kasih kanker, karena kamu aku belajar banyak selama 6 tahun terakhir. Arti kesabaran, arti berserah, arti ikhlas,” ujarnya.

Meski menerima kondisi tersebut dengan ikhlas, Vidi saat itu tetap berharap perjuangannya melawan kanker dapat segera berakhir atas izin Tuhan.

Kepergian pelantun Nuansa Bening itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta para penggemarnya. (mcr7/jpnn)