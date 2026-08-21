menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Sebelum Menjamu Persija, Borneo FC Menjajal Garudayaksa

Sebelum Menjamu Persija, Borneo FC Menjajal Garudayaksa

Sebelum Menjamu Persija, Borneo FC Menjajal Garudayaksa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo memberikan arahan kepada pasukannya. Foto: borneofc

jpnn.com - YOGYAKARTA - Borneo FC Samarinda menjadwalkan dua laga uji coba menjelang menghadapi Persija Jakarta di pekan pertama Super League.

Pesut Etam akan menutup rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta dengan menghadapi Garudayaksa FC pada Sabtu, 22 Agustus 2026, dan meladeni Madura United FC pada Selasa, 26 Agustus 2026.

Kedua laga tersebut akan digelar di Yogyakarta dan menjadi agenda uji coba terakhir tim sebelum kembali ke Samarinda.

Baca Juga:

‎Asisten Manajer Borneo FC Farid menyatakan bahwa dua pertandingan ini diagendakan tim kepelatihan untuk mengukur kesiapan taktik, chemistry antarpemain, serta kondisi fisik skuad secara menyeluruh.

“Pemusatan latihan di Yogyakarta sudah berjalan sesuai program. Dua uji coba ini menjadi cerminan terakhir sebelum kami memulai kompetisi. Kami ingin melihat sejauh mana progres tim dan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik,” ujar Farid.

‎Setelah menuntaskan pemusatan latihan, Borneo FC akan langsung fokus menghadapi laga perdana Super League 2026/2027.

Baca Juga:

Sesuai jadwal dari ILeague, Borneo FC Samarinda akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu, 5 September 2026. (bfi/jpnn)

Jadwal Pekan ke-1 Super League
Sebelum Menjamu Persija, Borneo FC Menjajal Garudayaksaileague

Tak cuma menjajal Garudayaksa, Borneo FC juga menjadwalkan ketemu Madura United sebelum menjamu Persija.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI