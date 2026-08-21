Sebelum Menjamu Persija, Borneo FC Menjajal Garudayaksa
jpnn.com - YOGYAKARTA - Borneo FC Samarinda menjadwalkan dua laga uji coba menjelang menghadapi Persija Jakarta di pekan pertama Super League.
Pesut Etam akan menutup rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta dengan menghadapi Garudayaksa FC pada Sabtu, 22 Agustus 2026, dan meladeni Madura United FC pada Selasa, 26 Agustus 2026.
Kedua laga tersebut akan digelar di Yogyakarta dan menjadi agenda uji coba terakhir tim sebelum kembali ke Samarinda.
Asisten Manajer Borneo FC Farid menyatakan bahwa dua pertandingan ini diagendakan tim kepelatihan untuk mengukur kesiapan taktik, chemistry antarpemain, serta kondisi fisik skuad secara menyeluruh.
“Pemusatan latihan di Yogyakarta sudah berjalan sesuai program. Dua uji coba ini menjadi cerminan terakhir sebelum kami memulai kompetisi. Kami ingin melihat sejauh mana progres tim dan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik,” ujar Farid.
Setelah menuntaskan pemusatan latihan, Borneo FC akan langsung fokus menghadapi laga perdana Super League 2026/2027.
Sesuai jadwal dari ILeague, Borneo FC Samarinda akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu, 5 September 2026. (bfi/jpnn)
Jadwal Pekan ke-1 Super League
ileague
Tak cuma menjajal Garudayaksa, Borneo FC juga menjadwalkan ketemu Madura United sebelum menjamu Persija.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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