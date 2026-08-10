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Sebelum Menyambut Matahari, Endah N Rhesa Lepas Terang Bulan

Sebelum Menyambut Matahari, Endah N Rhesa Lepas Terang Bulan
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Endah N Rhesa. Foto: Dok. Endah N Rhesa

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Endah N Rhesa meluncurkan single terbaru yang berjudul Terang Bulan.

Sama seperti single sebelumnya yakni Merelakanmu, lagu anyar ini juga merupakan bagian dari mini album baru yang akan datang.

Bila Merelakanmu berbicara tentang proses seseorang menghadapi kehilangan orang yang disayangi, maka Terang Bulan menjadi fase berikutnya.

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Ketika seseorang sudah menjalani hari-hari setelah kehilangan, berusaha menerima kenyataan, dan memerlukan waktu untuk bisa memulihkan perasaan.

Terang Bulan menangkap momen-momen yang sering luput dari perhatian yaitu ketika malam tiba, kesibukan mereda, dan tidak ada lagi yang tersisa selain suara hati sendiri.

Di ruang yang hening itulah muncul berbagai pertanyaan, keraguan, dan upaya untuk tetap tegar meski belum sepenuhnya tahu bagaimana menghadapi hari esok.

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Endah N Rhesa menyadari bahwa sedang berada di fase kehidupan yang penuh dinamika. Di usia yang tidak lagi muda, rasa takut kehilangan menjadi semakin nyata.

Kabar duka yang datang silih berganti dari orang-orang terdekat membuat Endah N Rhesa makin menyadari bahwa hidup selalu bergerak, dan manusia hanya bisa belajar menerima dari hal-hal yang berada di luar kendalinya.

Grup musik, Endah N Rhesa meluncurkan single terbaru yang berjudul Terang Bulan.

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