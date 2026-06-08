Sebelum Raker Hari Ini, PPPK PW Sudah Bertemu KemenPANRB, Hasilnya Bikin Sedih

jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR RI akan menggelar rapat kerja (Raker/rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah, Senin hari ini (8/6/2026).

Agenda Raker/RDP pagi ini fokus pada pembahasan masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer, relaksasi kebijakan dan penyusuan regulasi atas besaran belanja pegawai di pemda yang melebihi 30% APBD.

Raker ini akan dihadiri salah satunya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini.

Seluruh PPPK, PPPK paruh waktu, dan honorer menunggu hasil pembahasan raker/RDP DPR RI dan pemerintah.

Namun, sebelum raker/RDP digelar hari ini, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia ternyata sudah bertemu pejabat KemenPANRB.

Menurut Sekjen DPP Aliansi PPPK PW Indonesia Rini Antika, audiensi dengan KemenPANRB awalnya tidak masuk agenda.

"Kami tadinya fokus dengan Kementerian Dalam Negeri, tetapi ada informasi yang harus kami konfirmasi sehingga Aliansi memutuskan sowan ke KemenPANRB," kata Rini kepada JPNN, Senin (8/6/2026).

Pertemuan yang terjadi antara pengurus Aliansi PPPK PW Indonesia dengan pejabat KemenPANRB pada 3 Juni 2026, membuat semuanya sontak bersedih.