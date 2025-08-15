menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Sebelum Sidang Tahunan di DPR, Prabowo Bakal Berenang Supaya Rileks

Sebelum Sidang Tahunan di DPR, Prabowo Bakal Berenang Supaya Rileks

Sebelum Sidang Tahunan di DPR, Prabowo Bakal Berenang Supaya Rileks
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan berenang sebelum menghadiri sidang Tahunan MPR, pada Jumat (16/8).

Menurut dia, Prabowo akan berenang terlebih dahulu supaya merasa lebih tenang.

"Biasanya persiapannya Bapak Presiden itu berenang, supaya relax,” ucap Prasetyo pada Kamis (14/8).

Baca Juga:

Prasetyo menuturkan bahwa Prabowo dan tim telah mempersiapkan materi pidato dalam beberapa hari terakhir untuk dipaparkan esok hari.

“Memang kemudian dalam rangka memenuhi kewajibannya, untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Hari Jumat tanggal 15 pagi, Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan,” kata dia.

Selain pidato kenegaraan, Prabowo juga akan menyampaikan pidato arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada sore harinya.

Baca Juga:

“Beliau bersama dengan tim beberapa hari ini sedang berkonsentrasi untuk menyusun pidato tersebut yang tentunya penekanan-penekanannya tidak akan keluar dari Astacita,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta masyarakat untuk menyimak pidato yang akan disampaikan Prabowo.

Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan berenang sebelum menghadiri sidang Tahunan MPR, pada Jumat (16/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI